В Азербайджане увеличен размер персональной президентской пенсии

БАКУ /Trend/ - Повышена персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики для лиц, удостоенных званий "Герой Отечественной войны" и "Национальный герой Азербайджана".

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года размер пенсии Президента Азербайджанской Республики для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", увеличен с 2000 до 2200 манатов, а для лиц, удостоенных звания "Национальный герой Азербайджана" - с 1800 до 2000 манатов.

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