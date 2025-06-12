Иран увеличил добычу на совместном с Катаром газовом месторождении

БАКУ /Trend/ - С вводом в эксплуатацию первой внутрипластовой (infill) скважины на 1-й фазе (SPD1) газового месторождения Южный Парс (в Катаре - Северный Купол), являющегося совместным газовым месторождением Ирана и Катара, суточная добыча газа с месторождения увеличилась на 80 миллионов кубических футов (более 2 миллионов кубометров).

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга исполнительный директор компании "Петропарс" Хамидреза Сегафи.

По его словам, новая скважина была пробурена на глубину 4,64 тысячи метров в одном из самых сложных с геологической точки зрения участков месторождения.

Сегафи отметил, что запуск этой скважины, состоявшийся 15 дней назад, стал важным шагом в повышении технологического уровня Ирана в области бурения внутрипластовых скважин и упростил процесс бурения последующих.

Он также добавил, что за последние восемь месяцев, благодаря усилиям компании "Петропарс", добывающий потенциал Южного Парса увеличился на 243 миллиона кубических футов (около 6,88 миллиона кубометров) газа в сутки.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс (на катарской стороне — Северный Купол) является крупнейшим в мире и совместно разрабатывается Ираном и Катаром. По оценкам, его запасы составляют 51 триллион кубометров газа, из которых извлекаемые - 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этих запасах оценивается в 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

На иранской стороне месторождения реализуются 24 фазы. Иран начал добычу с Южного Парса в 2002 году. В настоящее время страна ежедневно производит около 700 миллионов кубометров газа с различных фаз месторождения. Общий объём инвестиций Ирана в проект оценивается в 90 миллиардов долларов. Примерно 33% извлекаемых запасов месторождения принадлежат Ирану. При этом фазы на иранской стороне разрабатываются в основном иранскими компаниями, тогда как на катарской - преимущественно иностранными.

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