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Пакет соцреформ в Азербайджане охватил 3 млн человек

Общество Материалы 12 июня 2025 19:56 (UTC +04:00)
Пакет соцреформ в Азербайджане охватил 3 млн человек

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Ильхам Алиев подписал указ, который предусматривает повышение пособий и пенсий семьям шехидов, инвалидам, женщинам, имеющим более 5 детей, малообеспеченным семьям и другим категориям населения в рамках очередного, реализуемого с начала этого года, и пятого по счету с 2018 года пакета социальных реформ.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, очередной пакет социальных реформ охватывает 3 миллиона человек.

"Ежегодно на повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий дополнительно выделяется 1,4 миллиарда манатов", - отметили в ведомстве.

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