Обнародован объем транспортированного газа по TANAP с момента ввода в эксплуатацию
Проект TANAP, являющийся неотъемлемой частью Южного газового коридора, считается «Шелковым путем энергии» и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
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