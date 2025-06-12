Иранское газовое месторождение Киш может сыграть эффективную роль в сокращении дефицита газа
Освоение газового месторождения Киш рассматривается как стратегическая мера по снижению зависимости от импорта и стабилизации внутреннего рынка.
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