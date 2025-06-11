В трех районах Азербайджана уборка зерновых завершена почти на трети посевной площади

БАКУ /Trend/ - В настоящее время уборка завершена на 27% площади из 124,8 тыс. га посевных площадей в Джалилабадском, Нефтчалинском и Билясуварском районах. В уборке задействовано 256 комбайнов.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства, об этом заявили руководители местных управлений министерства на совещании, посвященном ходу уборки урожая зерновых в Джалилабаде.

Также на региональном совещании были обсуждены трудности, которые могут возникнуть в ходе уборки урожая, и пути их решения, выслушаны предложения земледельцев и механизаторов, даны соответствующие поручения по скорейшему решению поднятых вопросов.

После мероприятия его участники ознакомились с ходом уборки урожая зерновых в селе Учтепе Джалилабадского района и встретились с фермерами.

Сообщается, что в этом году в Джалилабадском районе зерновые культуры посеяны на 60,4 тыс. гектаров земли. 47 000 гектаров посевных земель засеяны пшеницей и 13 400 гектаров ячменем. На сегодня уборка завершена на площади 8 тысяч гектаров, с полей собрано 24,7 тысячи тонн зерна. В настоящее время в уборке урожая задействовано 90 комбайнов, из которых 17 принадлежат ОАО "Агросервис", а 73 - юридическим и физическим лицам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!