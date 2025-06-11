Заявление Трампа может быть использовано как основной принцип для соглашения - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Заявление Президента США Дональда Трампа о том, что "Иран не должен обладать ядерным оружием", может быть использовано в качестве основного принципа соглашения по иранской ядерной программе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи в социальной сети X.

По его словам, это заявление, по сути, соответствует иранской доктрине.

Арагчи отметил, что возобновление косвенных переговоров 15 июня свидетельствует о реальной возможности достижения соглашения, которое обеспечит гарантии мирного характера ядерной программы Ирана и может быть достигнуто в более сжатые сроки.

"Такое взаимовыгодное соглашение для обеих сторон зависит от продолжения Ираном программы по обогащению урана под полным контролем МАГАТЭ и эффективной отмены санкций", - добавил он.

Отметим, что 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая состоялись переговоры между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Переговоры проходили при посредничестве министра иностранных дел Султаната Оман Омана Сайида Бадра. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Первый, третий и четвертый раунды переговоров прошли в столице Омана Маскате, а второй и пятый — в столице Италии Риме.

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