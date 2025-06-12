Строительство Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии переходит на следующий этап реализации

В рамках проекта Транс-Каспийской кабельной линии, направленного на создание первой волоконно-оптической линии связи между Азербайджаном и Казахстаном, успешно завершён важный этап по подготовке к строительству. Компании AzerTelecom и Kazakhtelecom, реализующие данный проект, объявили об успешном завершении Проектного Исследования (Desktop Study), включающего предварительный инженерный анализ морской среды и потенциального маршрута прокладки кабеля, который знаменует начало предстоящих работ по укладке подводной линии связи.

Итоговый отчет по результатам Проектного Исследования включает детальный анализ морских карт, состояния морского дна, экологических факторов и потенциальных рисков вдоль предполагаемого маршрута. Документ также содержит ключевые данные, необходимые для реализации следующих этапов проекта, включающих исследование морского дна и проектирования маршрута кабеля.

Американская компания Pioneer Consulting обеспечивает техническое сопровождение и консультационную поддержку в рамках проекта, гарантируя соответствие всех этапов и результатов работ лучшим отраслевым практикам и международным стандартам. В частности, в ходе Проектного Исследования компания проанализировала ключевые элементы проектирования и предоставила экспертные рекомендации, что сыграло важную роль в утверждении отчёта со стороны AzerTelecom и Kazakhtelecom.

Завершение этого этапа подтверждает, что предложенный маршрут волоконно-оптического кабеля соответствует международным инженерным стандартам, а также строгим требованиям по качеству и безопасности.

Как отметил Юсиф Джаббаров, председатель NEQSOL Holding, в состав которого входит ведущий магистральный интернет-провайдер Азербайджана AzerTelecom, проект Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии не только усилит цифровую связь и технологическое развитие региона, но и внесет вклад в региональное экономическое сотрудничество. «Этот проект является ключевым компонентом нашей стратегической инициативы «Цифровой Шелковый Путь», направленной на построение устойчивого цифрового будущего региона. Для достижения этой цели мы внедряем передовые международные решения для создания новой эры более быстрой, надежной и качественной связи между Азией и Европой», — добавил Юсиф Джаббаров.

«В этом году мы подписали контракт на строительство Транскаспийского волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря и успешно завершили первую важную веху — этап Проектного Исследования. Следующий шаг включает морское исследование маршрута. Отрадно, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Со стороны Kazakhtelecom мы сформировали специальную рабочую группу, которая занимается исключительно этим уникальным по масштабу и значимости проектом», — заявил Нурлан Мейрманов, директор по стратегии и внешним активам Kazakhtelecom.

Дэйв Мари, руководитель проекта и директор по работе с клиентами компании Pioneer Consulting, отметил: «С января 2024 года наша команда оказывает поддержку в проектировании и процессе закупок в рамках Транскаспийской подводной кабельной системы. Для нас большая честь работать вместе с AzerTelecom и Kazakhtelecom над созданием столь важной, высокоскоростной и надёжной волоконно-оптической системы для региона».

Проект Транс-Каспийской кабельной линии связи предусматривает строительство волоконно-оптической кабельной линии протяженностью 380 км по дну Каспийского моря, соединяющей Сумгайыт (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Это обеспечит передачу данных с высокой пропускной способностью и высокоскоростное интернет-соединение до 400 терабит/с. Завершение строительных работ запланировано на конец 2026 года.

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие сервисы. Компания является частью Azerconnect Group, входящей в состав NEQSOL Holding. AzerTelecom стремительно развивается на местном, региональном и международном уровне, а также внедряет передовые технологии и инновации, способствуя устойчивому развитию общества и сектора ИКТ.

О компании Kazakhtelecom

Kazakhtelecom — это крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, обладающая статусом национального оператора связи. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного интернета, цифрового телевидения, мобильной связи и другие телекоммуникационные услуги.

О компании Pioneer Consulting

Pioneer Consulting — ведущая консалтинговая компания, специализирующаяся на реализации проектов по строительству подводных волоконно-оптических телекоммуникационных систем. Опираясь на многолетний опыт, компания предоставляет комплексную техническую и коммерческую поддержку на всех этапах, от проектирования до укладки кабеля, помогая клиентам воплощать их стратегическое видение в сфере подводных коммуникаций.