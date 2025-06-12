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В Баку подписано совместное коммюнике ОТГ по вопросам семьи и соцполитики

Общество Материалы 12 июня 2025 12:32 (UTC +04:00)
В Баку подписано совместное коммюнике ОТГ по вопросам семьи и соцполитики

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - В Баку подписано совместное коммюнике по итогам второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, стороны обсудили вызовы, с которыми сталкиваются современные семьи, меры по укреплению института семьи, поддержку роли женщины в обществе.

Отметим, что 11 июня в Баку в рамках второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику ОТГ состоялись параллельные мероприятия на тему "Крепкие семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" и "Средний коридор 360°: от геополитики до цифровой трансформации".

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