В Баку подписано совместное коммюнике ОТГ по вопросам семьи и соцполитики

БАКУ /Trend/ - В Баку подписано совместное коммюнике по итогам второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, стороны обсудили вызовы, с которыми сталкиваются современные семьи, меры по укреплению института семьи, поддержку роли женщины в обществе.

Отметим, что 11 июня в Баку в рамках второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику ОТГ состоялись параллельные мероприятия на тему "Крепкие семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" и "Средний коридор 360°: от геополитики до цифровой трансформации".