$14 млрд ради будущего без дыма: стратегия PMI, которая меняет мир

Когда речь заходит о вреде курения, большинство сразу думает о никотине. Однако дело далеко не только в никотине, но и в процессе его употребления. Горение – вот одна из главных проблем. При сжигании табака образуется более 6 тысяч химических веществ, из которых около сотни, по данным ВОЗ, признаны потенциально опасными или канцерогенными. Научное понимание этой проблемы привело к формированию новой концепции борьбы за снижение вреда от употребления никотина: если убрать горение, то ущерб будет существенно ниже.

Бездымное будущее: курс PMI

Одним из лидеров этой трансформации выступает компания Philip Morris International (PMI), которая делает ставку на бездымные продукты и развитие высоких технологий. C 2008 года компания реализует стратегию постепенного развития рынка альтернативных никотиновых продуктов инвестировала более 14 млрд. долларов в разработку, коммерциализацию и научные исследования альтернатив: IQOS, никотиновых саше (снюс) и вейпов.



Масштабы работ поражают: в разработке участвуют два R&D центра в Сингапуре и Швейцарии – это более 1400 ученых, инженеров и других специалистов.

Эти усилия вылились в первый бездымный продукт компании – в 2014 году был представлен первый IQOS. Спустя 11 лет, в первом квартале 2025 года альтернативные продукты PMI приносят компании уже 42% всей выручки. К 2030 году PMI планирует увеличить эту долю до двух третей.

Ключевая идея PMI – если не курите, не начинайте, а если курите – откажитесь от этой вредной привычки.Если вы не бросаете – измените продукт. «Мы хотим, чтобы курильщики имели возможность перейти на лучшие альтернативы, если они не хотят отказаться от никотина», — говорят представители компании.

Такой подход работает: по данным PMI, более 38 миллионов взрослых курильщиков по всему миру уже перешли на бездымные альтернативы.

Креспеллано: первая в мире фабрика без дыма

В небольшом городке Креспеллано неподалёку от Болоньи расположено уникальное для мировой табачной индустрии предприятие. Это — первая в истории фабрика, построенная исключительно для производства бездымных продуктов. Фабрика была открыта в 2016 году в рамках масштабной трансформации PMI и с тех пор стала символом промышленной эволюции компании.

С момента запуска компания вложила в этот объект 1,2 миллиарда евро. Основной акцент сделан на производство табачных стиков для IQOS, а также на упаковку и логистику. Сегодня фабрика в Креспеллано экспортирует продукцию в десятки стран и играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок PMI.

По информации компании, в 2023 году объём экспорта с предприятия превысил 1,9 миллиарда евро, что позволило ему войти в число крупнейших экспортных производств Италии в своей отрасли. Продукция отгружается в Европу, Азию, Латинскую Америку и другие регионы мира.

Однако Креспеллано — это не просто производственная площадка. Здесь расположен Институт производственных компетенций (IMC) — образовательный центр, в котором сотрудники проходят обучение современным стандартам автоматизации, цифрового мониторинга и устойчивого производства.

На предприятии строго соблюдаются экологические стандарты. Примерно 80% отходов перерабатывается или используется повторно. Водоснабжение организовано по замкнутому циклу, действует программа по снижению выбросов углекислого газа, а часть энергетических потребностей покрывается за счёт возобновляемых источников.

Особое внимание PMI уделяет и аграрному сектору. Компания остаётся крупнейшим частным покупателем табака в Италии и тесно сотрудничает с местными фермерами региона Эмилия-Романья, поддерживая устойчивые практики земледелия и справедливые условия труда.

Ритейл: уникальный подход

Что касается розницы, то PMI занимает прочные позиции на рынке Италии, охватывая своей офлайн-инфраструктурой все 20 регионов, 107 провинций и более 7 700 муниципалитетов страны.

В Италии PMI работает не как классическая табачная компания. Она выстраивает инфраструктуру, обучает специалистов, инвестирует в переработку, работает с местными фермерами и адаптирует стратегию под культурные особенности регионов. Это модель не просто нового продукта — а нового отношения к самому бизнесу.

История успеха как идея на экспорт

Такой подход может быть интересен другим странам, где табачная индустрия — это одновременно и экономический ресурс, и проблема для здравоохранения. Азербайджан, как и многие другие государства, сталкивается с вызовами: как снизить вред для населения,; как стимулировать локальное производство, не отказываясь от современных стандартов. Итальянский пример здесь даёт конкретные ответы, а не теоретические рекомендации.

Важно понимать: бездымные технологии не решают всех проблем. Но они дают шанс начать диалог в большом треугольнике между бизнесом, государством и обществом о том, как перейти от вредных привычек к более ответственным решениям – причем таким, которые принесут долгосрочную выгоду и могут стать дополнительным импульсом к устойчивому экономическому росту. И именно в этом смысле опыт Италии может быть отправной точкой для собственных стратегий в самых разных странах, в том числе и в Азербайджане.