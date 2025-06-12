Международные перевозки по Восточной железной дороге Ирана выросли

За два месяца текущего иранского года международные грузоперевозки по Восточной железной дороге Ирана выросли по сравнению с прошлым годом, при этом основными направлениями были Туркменистан и Афганистан.

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