Международные перевозки по Восточной железной дороге Ирана выросли
За два месяца текущего иранского года международные грузоперевозки по Восточной железной дороге Ирана выросли по сравнению с прошлым годом, при этом основными направлениями были Туркменистан и Афганистан.
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