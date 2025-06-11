Вопросы, связанные с институтом семьи, сегодня приобретают большую актуальность в мире - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Вопросы, связанные с институтом семьи, сегодня приобретают большую актуальность в мире.

Об этом сказала журналистам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в рамках мероприятия "Крепкие семьи, крепкие общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ", сообщает Trend.

"Это было подчеркнуто в выступлениях во время мероприятия "Крепкие семьи, крепкие общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ", которое началось в Баку, это также проявляется во многих проблемах, возникающих в ходе нашей повседневной деятельности. Особое внимание уделяется преодолению трудностей, с которыми мы сталкиваемся, анализу общей ситуации в разных странах и положению института семьи в тюркском мире", - сказала Б.Мурадова.

По ее словам, в ходе дискуссий на мероприятии происходит обмен мнениями о сохранении семейных ценностей, влиянии вызовов, с которыми сталкиваются семьи, и путях их преодоления. В то же время на повестке дня стоят вопросы предупреждения вызовов, угрожающих институту семьи, укрепления международного сотрудничества и объединения усилий в этой области.

Председатель комитета отметила, что до сих пор эти вопросы подробно обсуждались как на мероприятиях, организованных Турцией, так и на первом заседании министров.

"В настоящее время идет переход к более глубокой и практической дискуссии по конкретным направлениям. В результате широкого обмена мнениями будут предприняты важные шаги по изучению положительного опыта, существующего в разных странах, и объединению усилий для достижения общих целей и сохранения общих ценностей.

По итогам мероприятия будет принято совместное коммюнике, отражающее высказанные идеи, направления действий в соответствии с поставленными целями, рекомендации и результаты, и данный документ будет обнародован. Вопросы, предусмотренные в этом коммюнике, войдут в наш план действий на будущее и будут реализовываться на постоянной основе", - отметила председатель комитета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!