Узбекистан и Азербайджан создадут культурные центры в своих столицах

БАКУ /Trend/ - Экономические и инвестиционные связи между Азербайджаном и Узбекистаном стабильно развиваются, однако пока не в полной мере реализуют свой потенциал.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель хокима Ташкента Рахманов Шароф, выступая на панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума, передает Trend.

"Если говорить о конкретных цифрах, стоит отметить, что в Ташкенте сегодня действует около 200 предприятий с участием азербайджанского капитала. Примерно столько же узбекских компаний зарегистрировано в Баку", — сообщил он.

По его словам, обе стороны стремятся вывести торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. "Мы уверены, что текущие показатели могут вырасти многократно — речь может идти о миллиардах долларов", — подчеркнул Шароф.

Он также обратил внимание на активные туристические обмены между двумя странами. "Ежегодно Ташкент посещают почти 10 тысяч туристов из Азербайджана. В то же время многие наши сограждане тоже с интересом путешествуют в Азербайджан", — отметил он.

Одним из ключевых моментов выступления стало объявление о запуске двух масштабных проектов — строительстве национальных центров Узбекистана в Баку и Азербайджана в Ташкенте. "Предприниматели с обеих сторон будут задействованы в реализации этих значимых инициатив. Центры станут символами наших стран и будут включать парковые зоны, торгово-развлекательные комплексы и жилые пространства", — рассказал заместитель хокима.

По его словам, проект уже находится в активной фазе подготовки. "Во время недавнего визита нашей делегации в Баку мы провели конструктивные переговоры с городскими властями и уже определили участок под строительство узбекского центра", — сообщил он. "Надеемся, в ближайшее время встретимся с нашими азербайджанскими коллегами уже в Ташкенте, чтобы обсудить расположение центра Азербайджана. Место под него также уже выбрано", — добавил Шароф.