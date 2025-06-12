Saipem рассматривает возможности расширения и проекты по декарбонизации в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия приобретает все большее стратегическое значение для Saipem.

Об этом в интервью Trend заявил региональный директор компании по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.

"Мы видим значительные возможности для расширения нашего присутствия - как за счет прямого участия в проектах, так и через стратегическое партнерство", - сказал он.

Имея многолетний опыт реализации сложных энергетических проектов как на суше, так и на шельфе, Saipem позиционирует себя в качестве ключевого игрока в создании инфраструктуры, соединяющей производителей энергоресурсов в Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, с международными рынками. Среди приоритетных направлений - строительство трубопроводов, логистика СПГ, перерабатывающие мощности и проекты в сфере энергетического перехода.

"Saipem играет важную роль в укреплении энергетической связанности Центральной Азии с мировыми рынками", - подчеркнул Ферленги. "Благодаря нашим инженерным и проектным компетенциям, мы вносим вклад в создание устойчивой и эффективной инфраструктуры, включая трубопроводные коридоры, логистику СПГ и промышленные хабы".

С учетом глобальных изменений в сфере экологических требований, Saipem предлагает решения, соответствующие современным стандартам устойчивого развития. "Мы привносим в регион наш опыт в области низкоуглеродных технологий, помогая адаптировать проекты к усиливающимся требованиям по декарбонизации, которые предъявляют международные инвесторы и покупатели", - отметил он.

В фокусе компании - направления, где она может обеспечить высокий уровень технической и интегрированной экспертизы: от трубопроводных систем и переработки до интеграции возобновляемых источников энергии в традиционную инфраструктуру. Одновременно Saipem изучает возможности в области промышленной декарбонизации, развития водородных технологий и улавливания CO₂.

"Мы уже активно работаем в Азербайджане и рассматриваем перспективы в Казахстане и Узбекистане, где государственные стратегии ориентированы как на экспорт энергоресурсов, так и на устойчивое развитие", - добавил Ферленги.

Он подчеркнул, что цель Saipem — выстраивать долгосрочные партнерства с акцентом на развитие местного потенциала, качество, безопасность и экологическую ответственность. "Мы стремимся к прочному местному партнерству, при этом обеспечивая инновации, высокие стандарты безопасности и внимание к вопросам экологии", - заключил он.