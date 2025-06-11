По инициативе азербайджанской диаспоры в Германии прошел боксерский турнир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана - в немецком городе Швельм прошел турнир по боксу и K1-кикбоксингу SFIT – PROVE YOURSELF.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.
Было отмечено, что турнир состоялся при поддержке Госкомитета, по инициативе азербайджанской диаспоры в Германии и боксерского клуба Fight Club Stolz.
"Основной целью соревнований было укрепление солидарности и единства между азербайджанцами, поощрение здорового образа жизни, а также развитие дружбы и сотрудничества между мультикультурными обществами.
В турнире приняли участие более 60 спортсменов из Азербайджана, Германии, Албании, Турции, Польши и других стран, которые состязались в 27 поединках в разных возрастных и весовых категориях.
Представлявший Азербайджан в категории взрослых до 60 кг Иззет Асланов занял первое место.
Победителям были вручены медали, кубки и специальные призы.
За соревнованиями с интересом наблюдали представители партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС), руководители различных спортивных клубов, представители диаспорских организаций и многочисленные любители спорта",- говорится в информации Госкомитета.
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