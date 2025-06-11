В последние годы в Казахстане наблюдается снижение количества разводов - председатель комитета

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Казахстане наблюдается снижение количества разводов на 16%.

Как сообщает в среду Trend, об этом председатель комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Кайрат Камбаров в ходе мероприятия "Сильные семьи — сильные общества: Политики поддержки семьи в странах ОТГ" в рамках Второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Понимание и укрепление роли семьи приобретает особую значимость. Эти культурные установки находят яркое подтверждение на практике. Недавнее исследование показало, что для казахстанцев главными семейными ценностями являются взаимная забота, уважение и поддержка", - сказал он.

По его словам, в Казахстане активно поддерживаются семейные ценности и усиливаются меры по борьбе с домашним насилием. Внедряются цифровые инструменты поддержки. Государство обеспечивает правовую и методологическую базу, а также действует через уполномоченные и консультативные органы, ответственные за реализацию семейной политики.

Камбаров отметил, что в каждом городе и районе функционируют центры поддержки семьи. Их эффективная деятельность способствует профилактике социальных проблем, разрешению семейных конфликтов и снижению уровня социального напряжения, помогая семьям справляться с трудностями и создавая условия для их благополучия.