Азербайджан увеличил объем закупки продукции из Японии
В январе-апреле 2025 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Японией значительно вырос за счет увеличения импорта из Японии, при этом экспорт из Азербайджана в Японию сократился.
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