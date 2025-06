От экономики до культуры — многогранное партнерство Китая и Центральной Азии крепнет

После того, как в мае 2023 года в городе Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялся первый саммит «Китай-Центральная Азия», в различных сферах сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии были достигнуты плодотворные результаты и начало ускоренно формироваться сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РАДИ ОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Казахстанские мука и печенье, киргизский мед, туркменские конфеты… В магазине Сианьской компании зерновой и масличной промышленности «Айцзюй» разнообразные товары из Центральной Азии привлекают внимание покупателей.

«Большая часть этих продуктов питания из Центральной Азии «прибыла» сюда на грузовых поездах Китай-Европа. На эти товары приходится более 40 проц. объема продаж нашей компании», — отметил заместитель генерального директора «Айцзюй» Лю Дунмэн.

Сейчас город Сиань это давно уже не только некогда отправная точка древнего Шелкового пути, но и один из самых загруженных транспортных хабов для современных «караванов стальных верблюдов».

Согласно данным международного сухого порта «Чаньба» города Сиань, по итогам 2024 года в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа из Сианя в Центральную Азию было отправлено более 76 тыс. стандартных контейнеров /20-футовый эквивалент, TEU/, что на 47,6 проц. больше, чем годом ранее.

«В 2015 году наша компания начала создавать базу по переработке сельхозпродукции в Казахстане, и с помощью поездов Китай-Европа стала доставлять в КНР товары из Центральной Азии», — сказал Лю Дунмэн, добавив, что после проведения 1-го саммита Китай-Центральная Азия уровень осведомленности жителей Сианя о странах Центральной Азии значительно повысился, что способствовало продажам качественных товаров из центральноазиатского региона.

10 января 2025 года, потребители выбирают мучные изделия из Казахстана в магазине компании «Айцзюй» в международном порту «Чаньба» в городе Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/. /Фото: Синьхуа/

По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии составил 94,8 млрд долл. США, что на 5,4 млрд долл. больше, чем годом ранее.

«Китай является важнейшим инвестиционным и торговым партнером стран Центральной Азии», — заявил генеральный секретарь формата «Китай-Центральная Азия» Сунь Вэйдун.

По его словам, в рамках совместного строительства «Пояса и пути» Китай и страны Центральной Азии, усиливая стыковку их стратегий развития, осуществляют всестороннее сотрудничество на основе принципа взаимной выгоды, при этом динамично развивается сотрудничество в таких сферах, как цифровая торговля и трансграничные перевозки.

Будучи одним из важных достижений саммита Китай-Центральная Азия, логистический центр Казахстана в городе Сиань официально был введен в эксплуатацию в феврале 2024 года. К концу мая текущего года он уже обработал более 180 тыс. тонн грузов.

Данный центр общей площадью около 6,67 га с проектной мощностью в более чем 655 тыс. стандартных контейнеров в год значительно повышает эффективность отправки поездов из г. Сиань в Центральную Азию. В настоящее время центр служит торгово-логистическим собирательно-распределительным центром Казахстана в Китае.

«Благодаря этому центру товары из Казахстана после консолидации в Сиане могут напрямую попадать в Гуанси-Чжуанский автономный район /Южный Китай/, затем оказываться на рынках стран Юго-Восточной Азии, что открыло для стран Центральной Азии важный международный торговый коридор», — заявил заместитель менеджера по продажам компании China-Kazakhstan (Xi’an) Trade and Logistics Co., Ltd. Дархан Есенгулов.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РУСЛЕ «ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ»

В последние годы по мере углубления практического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией совершенствуется высокоуровневое планирование для осуществления двустороннего «зеленого» и низкоуглеродного сотрудничества.

По итогам первого саммита «Китай-Центральная Азия» был опубликован перечень договоренностей и инициатив. Среди них «Проведение мероприятий по зеленому и низкоуглеродному развитию «Китай- Центральная Азия» с целью углубления сотрудничества в области зеленого развития и борьбы с изменением климата».

Тургусунская гидроэлектростанция, введенная в эксплуатацию в июле 2021 года, является первым реализованным ключевым проектом в гидроэнергетической сфере в рамках совместного строительства Казахстаном и Китаем «Пояса и пути». После завершения ее строительства удалось восполнить половину дефицита электроэнергии в районе Алтай в Восточно-Казахстанской области, тем самым эффективно смягчив нехватку электроэнергии в регионе.

«В период строительства ГЭС было создано более 200 рабочих мест для местных жителей. Эта ГЭС показала миру, что благодаря техническому сотрудничеству и обмену опытом мы можем достичь взаимовыгодного результата в экономике, обществе и экологии», — указал директор ТОО «Тургусун-1» и ТОО «Тургусун-2» Асет Максут.

28 мая 2025 года, на фото запечатлена тургусунская гидроэлектростанция в районе Алтай в Восточно-Казахстанской области. /Фото: Синьхуа/

Перспективы сотрудничества Китая и Центральной Азии в сфере электромобилей также весьма широки. В Узбекистане и Таджикистане работают китайские производители электромобилей.

«Электромобили из Китая пользуются большей популярностью в странах Центральной Азии. Альтернативная энергетика является новой сферой сотрудничества между Китаем и центральноазиатскими государствами», — заявил Ма Бинь, научный сотрудник Центра исследований России и Центральной Азии Университета Фудань.

По его словам, Китай и центральноазиатские государства совместно отстаивают концепцию зеленого, низкоуглеродного, циркулярного и устойчивого развития. Эти концепции определяют направление усилий стран в сфере энергетики и технологий, а также закладывают основу для дальнейшего сотрудничества.

Эколог, член правления Зеленого альянса Кыргызстана Анара Султангазиева полагает, что в условиях глобальных экологических проблем и изменения климата страны разделяют общую концепцию «зеленого развития» в целях смягчения их последствий. «В особенности в области развитии сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности в условиях дефицита водных ресурсов в странах Центральной Азии».

ГУМАНИТАРНЫЕ ОБМЕНЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Китай и страны Центральной Азии активно развивают сотрудничество в сфере туризма, совместных археологических исследованиях, образовательных обменах и т. д., что укрепляет социальные основы и базу народной поддержки для сотрудничества.

В настоящее время Китай стал одним из основных направлений для учебы студентов из стран Центральной Азии. Благодаря богатым образовательным и научным ресурсам Сиань стал одним из популярных городов для студентов из этого региона.

Согласно данным, правительство г. Сиань учредило программу обучения студентов из пяти стран Центральной Азии, и к 2024 году успешно зачислило 450 студентов из этих государств.

«Китайская культура оказывает глубокое влияние в центральноазиатский регион, а уникальное очарование культур Центральной Азии также сильно привлекает китайский народ», — отметил Нурмаммедов Довраниз из Туркменистана, который учится на специальности археология в Северо-Западном университете Китая.

По словам юноши, взаимное культурное притяжение является прочной основой для построения сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.

30 мая 2025 года, на международном туристическом поезде Китай-Центральная Азия пассажиры делают «цзунцзы» — традиционное кушанье из клейкого риса с разными начинками, завернутое в бамбуковые или тростниковые листья. /Фото: Синьхуа/

«Сотрудничество Китая со странами Центральной Азии во всех сферах стремительно углубляется и развивается. Молодежь наших стран живет в «золотой век», у нее светлые перспективы и широкие возможности для развития», — отметил Сунь Вэйдун.

Проректор по международным связям Таджикского технического университета имени академика М. Осими Рауф Джурахонзода отметил, что в последние годы наблюдается положительная динамика в культурно-гуманитарных обменах между Китаем и Таджикистаном.

Ярким примером этого, по его словам, является запуск в Таджикистане первой в Центральной Азии «Мастерской Лубань», ориентированной на подготовку инженерных кадров для индустриализации и модернизации страны.

«Мы планируем внедрить новые форматы сотрудничества с китайскими вузами. Это не только вклад в развитие образования, но и укрепление дружбы между нашими народами», — добавил Р. Джурахонзода.

7 июня в город Сиань вернулся первый международный туристический поезд Китай-Центральная Азия. Поезд с более чем 200 пассажирами 29 мая отправился из Сианя в Алматы Казахстана. Он покинул территорию Китая через железнодорожный КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

Напомним, что в мае 2023 года Китай и Казахстан подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое официально вступило в силу в ноябре того же года. 2024 год был Годом туризма Казахстана в Китае, а 2025 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.

31 мая 2025 года, студенты проходят обучение в «Мастерской Лубань» в городе Душанбе. /Фото: Синьхуа/

По словам замглавы Хоргосской таможни Ли Цзяна, запуск вышеуказанного международного туристического поезда заложил новую основу для углубления взаимосвязанности и содействия гуманитарным обменам между Китаем и странами Центральной Азии.

Кроме того, 1 июня 2025 года в силу вступило Соглашение между правительством КНР и правительством Республики Узбекистан о взаимном освобождении от визовых требований.

«Несомненно, это будет способствовать развитию туристического сектора и увеличению туристического потока,» — отметил советник-посланник Посольства Узбекистана в КНР Саидкамол Агзамходжаев, добавив, что Узбекистан намерен довести число китайских туристов, ежегодно посещающих Узбекистан, до 1 млн человек.

«Будучи «лубрикантом» для развития отношений Китая со странами Центральной Азии, гуманитарные обмены способствуют их устойчивому и здоровому развитию», — подчеркнул Ма Бинь.

Сунь Вэйдун отметил, что отношения Китая со странами Центральной Азии будут развиваться на более высоком уровне, их сотрудничество расширится на более широкие сферы, что будет способствовать углубленному и основательному продвижению строительства сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.