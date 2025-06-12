Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство проводит последовательную политику, направленную на обеспечение прав женщин

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство проводит последовательную политику, направленную на обеспечение прав женщин и расширение их роли в обществе. Благодаря своему научно-культурному потенциалу женщины в нашей стране активно участвуют в общественно-политических процессах, достойно представлены в государственных структурах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальную политику, Организации тюркских государств на тему «Роль женщин в современном обществе: устойчивое развитие и традиционные ценности».

Глава государства также отметил, что в жизни тюркских народов, связанных общими богатыми историко-культурными корнями, семья всегда была стержнем социального порядка. «На протяжении всего нашего славного прошлого женщины были духовной опорой семьи, считали защиту Родины своим священным долгом, завоевывая высокие социальные позиции, вносили вклад в прогресс общества. Им принадлежат исключительные заслуги в сохранении нашей общей сокровищницы нравственных ценностей», - добавил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нынешнюю эпоху глобальных вызовов углубление связей в области семейных вопросов и социальной политики в масштабе Организации тюркских государств имеет большое значение с точки зрения защиты и укрепления в наших странах института семьи, открывает новые возможности на пути к устойчивому развитию и инклюзивности, гармонирующими с традиционными ценностями.