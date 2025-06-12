Семья всегда занимала особое место в тюркском мире - генсек ОТГ

БАКУ /Trend/ - Семья всегда занимала особое место в тюркском мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в ходе второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику ОТГ в Баку.

"В тюркском мире семья всегда занимала особое, уважаемое место. Это основа, на которой строится общество, пространство, где передаются традиции, разделяются ценности и проявляется взаимная забота и ответственность. На протяжении поколений наши народы сохраняли сильное чувство единства, уважение к старшим и крепкие семейные узы",- сказал он.

По словам Омуралиева, поддерживая институт семьи, тюркские страны одновременно помогают женщинам, детям и молодежи преодолевать современные вызовы, способствуя гармонии и устойчивости в будущем.

"Сегодняшняя встреча знаменует собой важный шаг вперёд в нашем общем стремлении продвигать семейную и социальную повестку Организации", - отметил генсек.