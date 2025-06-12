На поле выходишь — в центре Тони Кроос, тренер - Альфонсо Дэвис (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Чемпион мира по мини-футболу в составе сборной Азербайджана Рамиз Човдаров поделился интересными моментами своей жизни в Германии и футбольной карьеры в рамках проекта "ПОДКАТ", передает Trend.

"Выходишь на поле — в центре играет Тони Кроос, заходишь в раздевалку — тренер Альфонсо Дэвис", — говорит Човдаров, подчёркивая невероятный уровень турнира The Icon League, в котором он участвует, где буквально каждый матч — шоу звёзд.

Рамиз также рассказал, что параллельно с мини-футболом продолжает выступать в низших дивизионах большого футбола Германии, а также играет футзал в Бундеслиге. Он признаётся, что жизнь в таком темпе — это вызов, но и огромное удовольствие.

Напомним, совсем недавно Човдаров стал чемпионом мира по мини-футболу, завоевав титул вместе со сборной Азербайджана, а сам Рамиз был признан лучшим игроком турнира.