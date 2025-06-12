Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества» на 2026 год, сообщает в четверг Trend.

"На 5-м заседании министров туризма стран-членов Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в городе Ардебиль Исламской Республики Иран 5 октября 2023 года, культурная столица Азербайджана – город Шуша была объявлена «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества» на 2026 год. Это решение является выражением особого уважения к одному из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана – Шуше и сыграет свою роль в дальнейшем расширении сотрудничества между государствами-членами в сфере туризма.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1.подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества» на 2026 год;

1.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.