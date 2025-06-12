Узбекистан предлагает создать онлайн-платформу для женщин-предпринимателей тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил создать онлайн-платформу, объединяющую женщин-предпринимателей тюркских государств.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Рано Турдибоева в ходе второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Развивая международное сотрудничество в рамках ОТГ, Узбекистан готов выступить с конкретными инициативами, направленными на создание устойчивой региональной системы поддержки женщин и семей. Во-первых, создать цифровую экосистему женского предпринимательства - единую онлайн-платформу, объединяющую женщин-предпринимателей всех тюркских государств. Эта платформа будет включать торговую площадку для традиционных ремёсел, систему наставничества и базу данных для инвесторов", - сказала она.

Кроме того, Турдибоева предложила инициировать культурно-экономический проект "Шелковый путь женского творчества", объединяющий мастериц тюркских стран через цифровые технологии, совместные выставки, обучающие программы и международную сертификацию изделий.

"Именно такие форумы, как сегодняшний, создают уникальную возможность для укрепления нашего сотрудничества и выработки совместных решений. Я искренне верю, что наш диалог сегодня станет началом новой главы в региональном сотрудничестве по вопросам решения прав и возможностей женщин", - подчеркнула замминистра.