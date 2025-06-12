Совет иностранных инвесторов о новом этапе экономической трансформации Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан демонстрирует явный сдвиг в сторону активной экономической трансформации, предлагая глобальным инвесторам как предсказуемость, так и новые возможности.

Об этом в интервью Trend заявил глава Секретариата Совета иностранных инвесторов при Президенте Узбекистана Азиз Гафуров.

"Совет иностранных инвесторов играет важную роль в преобразованиях страны, выступая связующим звеном между инвесторами и правительством", - подчеркнул он. "Узбекистан переходит от реактивного к проактивному подходу в формировании экономической политики. Это четкий сигнал международному сообществу о нашей приверженности курсу на построение современной и открытой экономики".

По его словам, предсказуемость стала ключевым элементом инвестиционного климата. "Помимо реформ в регулировании, мы создаем условия для предсказуемости. Инвесторы хотят заранее понимать, что их ждет - будь то новые законы, процедурные изменения или стратегические инициативы", - пояснил он. "Через работу Секретариата мы предоставляем ранний доступ к информации и обеспечиваем постоянное взаимодействие. Это помогает компаниям более точно планировать и снижает фактор неожиданности - одного из главных рисков в развивающихся экономиках".

Он также отметил усилия по развитию человеческого капитала в сотрудничестве с частным сектором. "Мы поощряем участие инвесторов в подготовке квалифицированных кадров. Крупные компании, включая международные консалтинговые и финансовые организации, уже открыли корпоративные академии для обучения местных специалистов и укрепления кадрового потенциала", - рассказал Гафуров.

Наряду с традиционными отраслями, такими как энергетика и банковское дело, растет интерес к новым секторам экономики. "Сегодня наблюдается активный интерес к туризму, логистике, цифровым услугам и креативным индустриям", - отметил он. "Особенно стоит выделить туризм - сектор с огромным нераскрытым потенциалом, который сейчас получает все большую поддержку со стороны государства".

Не остаются без внимания и устойчивые технологии. "С каждым годом усиливается интерес к проектам в сфере "зеленой" инфраструктуры и возобновляемой энергетики - в первую очередь, к солнечным и ветровым установкам. В этих инициативах активно участвуют международные игроки, такие как ACWA Power и Masdar", - сказал он, подчеркнув, что данные направления тесно связаны с приоритетами Стратегии "Узбекистан-2030".

По словам главы Секретариата, внимание со стороны глобальных институциональных инвесторов подтверждает рост рыночной привлекательности страны. "Многие ведущие международные компании рассматривают Узбекистан не просто как возможность, а как приоритет. Некоторые уже инвестируют в так называемые "голубые фишки" - секторы с высокой добавленной стоимостью и долгосрочным потенциалом", - отметил он. "Готовность таких инвесторов вкладывать капитал говорит о том, что страна вышла на новый уровень зрелости".

Гафуров подчеркнул важность культурного и креативного потенциала. "Богатое культурное наследие Узбекистана и динамичная креативная среда — от ремесел и дизайна до архитектуры и кухни - создают прочную основу для развития креативной экономики", - сказал он. "В сочетании с ростом туристических потоков эти направления открывают как культурные, так и реальные коммерческие возможности".