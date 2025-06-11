В Азербайджане индекс цен на услуги транспорта и складского хозяйства снизился в месячном выражении
В Азербайджане в апреле зафиксировано снижение индекса цен на услуги транспорта и складского хозяйства по сравнению с предыдущим месяцем.
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