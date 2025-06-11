Месячная динамика поставок газа по TAP в 2025 году
Фото: TAP
Объёмы транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) продемонстрировали стабильный рост в весенние месяцы 2025 года.
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