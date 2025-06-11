Совместная дорожная карта Азербайджана и Узбекистана охватывает более 30 проектов - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Совместная дорожная карта Азербайджана и Узбекистана охватывает более 30 проектов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполняющий обязанности директора Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства" на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.

По его словам, привлечение инвестиций остается одним из ключевых приоритетов Азербайджана. Абдуллаев выразил благодарность Министерству инвестиций, торговли и инфраструктурного развития Узбекистана за плодотворное взаимодействие.

Он подчеркнул, что активное сотрудничество развивается в таких сферах, как электронная торговля и строительство. "Для Азербайджана очень важно восстановление освобожденных от оккупации территорий. Одна из наиболее активных групп компаний в Узбекистане ведет серьезные переговоры о строительстве жилых комплексов для создания текстильных кластеров", — сообщил Абдуллаев.

В аграрном секторе уже есть конкретные результаты: "В рамках проекта хлопкового кластера мы засеяли 2 000 гектаров и планируем довести этот показатель до 6 000 гектаров. В этом сезоне подготовлено еще несколько гектаров, и мы уже ждем первого урожая", — отметил он.

Особое внимание также уделяется промышленной кооперации. "Традиционное сотрудничество в сфере инфраструктуры и автопрома продолжается. Сейчас работает сборочное производство, где уже выпущено 9 000 автомобилей марки Chevrolet. Это укрепляет бренды Made in Azerbaijan и Made in Uzbekistan", — подчеркнул Абдуллаев.

В сфере городского развития он упомянул о перспективах реализации нового проекта в Баку. "4–5 июня делегация посетила территорию Белого города, и мы уверены, что проект будет реализован в ближайшее время", — сказал он.

В завершение Абдуллаев отметил динамичное развитие торговых связей между двумя странами: "Мы обсудили вопросы работы торгового представительства и рассчитываем, что с его запуском наше сотрудничество получит дополнительный импульс", — подытожил он.