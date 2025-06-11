Кыргызстан придает особое значение совместным усилиям в области социальной поддержки - замминистра

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан придает особое значение совместным усилиям в области социальной поддержки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кыял Жанузакова в ходе мероприятия "Сильные семьи — сильные общества: Политики поддержки семьи в странах ОТГ" в рамках Второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Сегодняшнее заседание является важной платформой для обмена опытом, укрепления, взаимопонимания между братскими тюркскими государствами. Семья, социальная защита и поддержка уязвимых слоев населения - это не просто сфера государственной политики, но и основа устойчивого развития, национальной сплоченности и человеческого капитала.

Кыргызстан придает особое значение совместным усилиям в области социальной поддержки, особенно в таких актуальных направлениях, как поддержка семей, социальная интеграция, защита детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями",- сказала она.

Жанузакова отметила, что взаимодействие в рамках ОТГ придаст новый импульс разработки и реализации эффективных, ориентированных на человека социальных инициатив.