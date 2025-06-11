Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-мае по линии ГНС превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило около 7 миллиардов 843,3 миллиона манатов налогов. Прогноз был выполнен на 105,7 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на государственную службу.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 344,2 миллиона манатов или на 4,6 процента.

Поступления от ненефтегазового сектора составили около 5 миллиардов 716,2 миллиона манатов. По сравнению с тем же периодом 2024 года налоговые поступления из этого сектора выросли на 9,1 процента.

В общей структуре налоговых поступлений 72,9 процента пришлось на ненефтегазовый сектор, а 27,1 процента - на нефтегазовый.

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