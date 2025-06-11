Азербайджан оценил возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

"11 июня первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики Анар Керимов встретился со страновым менеджером Всемирного банка в Азербайджане Штефани Шталмейстер и главой глобальной практики государственного управления Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Адрианом Фоззардом.

Во время встречи была выражена удовлетворённость существующим сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным банком, а также отмечен интерес правительства Азербайджана к его расширению. Отмечено, что на протяжении многих лет Азербайджан получает выгоду от сотрудничества с Банком, а финансируемые Банком проекты и оказываемая техническая помощь в различных сферах вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

На встрече состоялся обмен мнениями по поводу технической помощи, оказываемой в рамках реформ в сфере управления государственными финансами, реализуемых при поддержке Всемирного банка и находящихся в стадии выполнения, а также были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества в этом направлении",- отмечается в информации ведомства.

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