Концерт народного артиста Азербайджана Тейюба Асланова "С друзьями вместе..." в ритме национальной самобытности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл вечер, наполненный глубокими эмоциями, традицией и искренним единением музыки и душ.

Сольный концерт народного артиста Азербайджана, ханенде Тейюба Асланова, символично названный "С друзьями вместе..." (Dostlarımla birgə...), стал настоящим праздником мугама и азербайджанской музыкальной души, сообщает Trend Life.

В сопровождении ансамбля мугама "Харыбюльбюль" под художественным руководством заслуженного артиста Алиаги Садиева также выступили яркие представители национальной музыкальной школы – заслуженный артисты Тогрул Асадуллаев (кяманча), Ширзад Фаталиев (духовые инструменты), Кямран Керимов (нагара), Чинара Муталлибова (канон), Галиб Гашимов (уд), Эйваз Гашимов (гоша нагара), а также Хусамеддин Азизов (бэм нагара).

В репертуаре концерта - произведения классиков азербайджанской композиторской школы, жемчужины народной музыки и мугамы, наполненные душевной глубиной и национальной самобытностью. Каждый номер сопровождался не только аплодисментами, но и ощущением гордости за культурное наследие Азербайджана.

Этот вечер стал доказательством того, что музыка - живая, искренняя, объединяющая - всегда особенно сильна, когда звучит вместе с друзьями.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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