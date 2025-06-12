Казахстан последовательно реализует меры по укреплению института семьи - председатель комитета

БАКУ /Trend/ - Казахстан последовательно реализует меры по укреплению института семьи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Кайрат Камбаров в ходе второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Государство последовательно реализует меры по укреплению института семьи, защите материнства и детства, а также защите гендерного равенства",- сказал он.

Камбаров отметил, что в целях укрепления института семьи и культивирования ее позитивного образа в Казахстане проводятся крупные мероприятия, фестивали, акции. Предусмотрены меры по развитию гибридных форм занятости, включая возможность работы с гибким графиком, что особенно важно для матерей с малолетними детьми.

"Казахстан реализует системные меры, направленные на достижение равных прав между мужчинами и женщинами во всех сферах общественной жизни",- подчеркнул Камбаров.