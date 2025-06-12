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В Азербайджане увеличен размер президентской пенсии для семей шехидов

Политика Материалы 12 июня 2025 19:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличен размер президентской пенсии для семей шехидов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Ежемесячная сумма пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов увеличена на 100 манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года размер пенсии увеличен с 600 до 700 манатов.

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