В Азербайджане увеличен размер пенсий лиц с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Увеличены ежемесячные размеры пенсий лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года ежемесячные размеры пенсий Президента Азербайджанской Республики определены следующим образом:

лицам, получившим инвалидность в связи с войной или событиями 20 Января 1990 года:

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов - 600 манатов,

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 61–80 процентов - 500 манатов,

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 31–60 процентов - 400 манатов;

- лицам, осуществляющим уход за лицами, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81–100 процентов или детьми-инвалидами до 18 лет - 120 манатов;

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81–100 процентов по общим причинам (за исключением лиц с нарушением зрения) - 250 манатов;

- для лиц с инвалидностью по зрению в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам - 350 манатов.

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