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Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК (ФОТО)

Политика Материалы 11 июня 2025 21:21 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК (ФОТО)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11-го июня на полях XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств провела встречу со спикером Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зиёй Озтюрклером.

Как сообщили Trend в парламенте, на встрече спикер Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер выразил благодарность главе азербайджанского государства за поддержку ТРСК и подчеркнул, что эта поддержка высоко ценится.

Он выразил удовлетворение участием в XIV пленарной сессии ТЮРКПА, отметив, что успешная деятельность ТЮРКПА под председательством Милли Меджлиса Азербайджана способствует дальнейшему укреплению организации и усилению ее международных позиций.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, отметив направленные на укрепление единства тюркского мира усилия, сказала, что активное сотрудничество в рамках ТЮРКПА способствует углублению связей между нашими парламентами. Также спикер подчеркнула, что усиление тюркского мира и расширение связей с тюркскими государствами стоят в ряду внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

На встрече отмечалось значение сотрудничества и взаимодействия групп дружбы парламентов.

Кроме того, в ходе беседы были высказаны мнения о значении XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркских государств и важности пунктов повестки дня для будущей деятельности организации, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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