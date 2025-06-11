В Баку обсуждена политика стран ОТГ по вопросам института семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июня в Баку в рамках второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ), состоялось параллельное мероприятие на тему «Крепкие семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ».

Как сообщает Trend, на мероприятии, в котором приняли участие делегации и эксперты стран-членов ОТГ, сначала был показан видеоролик, посвященный важности семейных ценностей.

Выступившая министр семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гекташ сказала, что семья, одна из общих ценностей тюркского мира, является не только основой обществ, но и будущего нации. По ее словам, семья является моральной опорой каждого человека, главной опорой, которая укрепляет его связи с обществом, к которому он принадлежит. Моральный долг каждого - защитить его и передать будущим поколениям.

Она отметила, что объявление 2025 года «Годом семьи» в Турции еще раз демонстрирует ответственность страны в этой сфере и то значение, которое придается семье.

«Вопросы, которые будут обсуждаться на этой важной встрече, организованной сегодня здесь, на земле братского Азербайджана и проводимой во второй раз, станут для нас направлением в решении наших общих проблем. Повышение возраста вступления в брак и рост числа разводов оказывают серьезное влияние не только на социальную сферу, но и на экономическую и духовную сферы. Эти проблемы приводят к размыванию семейных ценностей, обесцениванию таких понятий, как брак и родительство», - подчеркнула министр.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула, что Турция - государство с очень большой историей. Масштаб работы, проделанной там в отношении семей, огромен. Кроме того, это сложная и важная задача - решить проблемы миллионов семей и показать их миру. В тюркском мире мы ценим семью не просто как социальный институт, а как основу нашей национальной идентичности, фактор стабильности и безопасности. Это направление занимает отдельное место в политике любой страны. Времена стремительно меняются, семьи сталкиваются с проблемами социальных сетей, урбанизации, миграции. Государства не могут игнорировать эти проблемы. Потому что защита семейных ценностей - это не просто культурный, но и стратегический вопрос.

Она отметила, что ОТГ является очень мощной площадкой для решения всех этих вопросов. «Мы видим, как стремительно за короткий период времени выросла ОТГ. Мы серьезно относимся к реализации совместных проектов по семейной политике. Важно создать совместный координационный центр в этом вопросе. Мы считаем важной реализацию проектов, связанных с семьей. Мы должны реализовать исследовательские проекты, связанные с семьей. Мы должны создать общую базу по проблемам, с которыми сталкиваются семьи в тюркском мире», - добавила Б. Мурадова.

По словам министра труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра Садыка Гардияноглу, в современную эпоху стремительного развития технологий мы наблюдаем ослабление основ семьи. Социальная изоляция, поверхностность внутрисемейных отношений и возросшая индивидуализация оказывают непосредственное влияние на институт семьи. Для предотвращения этих последствий в Турецкой Республике Северного Кипра реализуются программы социальной поддержки, направленные на семью. Он отметил, что особенно важно не допустить распространения идей, противоречащих семейным ценностям. Для борьбы с такими тенденциями, ослабляющими сущность семьи, реализуются как образовательные, так и законодательные меры.

Главный специалист отдела подготовки решений по гендерной политике и защите от насилия Министерства труда, социальной защиты и миграции Кыргызской Республики Жаркынай Амракулова отметила, что вторая встреча министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику ОТГ, является важной площадкой для обмена опытом и укрепления взаимопонимания между братскими тюркскими государствами. Она отметила, что социальная защита и поддержка уязвимых слоев населения - это не только государственная политика, но и основа устойчивого развития национального единства и человеческого капитала.

«Кыргызская Республика придает особое значение совместным усилиям в сфере социальной политики, особенно в таких актуальных направлениях, как поддержка семьи, социальная интеграция, защита детей, пожилых людей и инвалидов. Уверен, что наша совместная деятельность в рамках Организации тюркских государств придаст новый импульс развитию и реализации гуманных и эффективных социальных инициатив», - добавила представитель Кыргызстана, выразив благодарность Азербайджану за создание благоприятной среды для сотрудничества.

Заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Кыял Жанузакова подчеркнула, что благополучие и стабильность семьи в ее стране является одним из приоритетных направлений государственной политики. По ее словам, Кыргызстан развивает систему социальной защиты более гибко и комплексно для поддержки семей. Обеспечение социально-экономической стабильности молодых семей в частности и повышение благосостояния детей являются одними из основных целей. «Изменяющаяся динамика технологий и общества создает новые вызовы в семейных отношениях. Поэтому мы стараемся выстраивать механизмы социальной и психологической поддержки в соответствии с этими вызовами. Опыт и обмен мнениями, которыми мы поделились на сегодняшней встрече, очень ценны для нашего общего будущего. Я считаю, что это сотрудничество внесет большой вклад в сохранение института семьи», - добавила замминистра.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан Кайрат Камбатов подчеркнул важность расширения мер поддержки молодых семей со стороны специалистов. Он отметил, что в этом направлении в Казахстане предпринимаются серьезные шаги и планируется реализация новых программ.

«Благодаря новым проектам, реализуемым в Казахстане, многие молодые семьи, которые в прошлом году обращались в суд с желанием развестись, изменили свое решение. На следующем этапе планируется создать портал по продвижению самых красивых семейных ценностей мира. Во всех наших регионах действуют центры поддержки семьи. Эти центры занимаются решением социальных проблем семей. В настоящее время ведется работа по автоматизации всех социальных услуг в Казахстане», - сказал К. Камбатов.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Туркменистана Халбиби Тачджанов подчеркнул, что встреча затрагивает важные вопросы для развития общества. Потому что в контексте тюркоязычных стран семейные ценности, уважение к старшим занимают особое место. Понимание и укрепление роли семьи имеет большое значение. По его словам, хотя в Туркменистане, как и во всех странах, понимают главную роль семьи и важность этих ценностей, можно столкнуться с такими проблемами, как увеличение возраста вступления в брак и изменение национальных ценностей. «Для решения этих вопросов поддерживаются семейные ценности, усиливается борьба с бытовым насилием, реализуются меры цифровой поддержки, государство обеспечивает правовую и методическую базу», - отметил туркменский замминистра.

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман обратил внимание на то, что ОТГ до сих пор проводила совместные мероприятия во многих областях: «У нас не было никаких мероприятий, связанных с молодежью и семьями. Мы начали проводить эти мероприятия, хотя и поздно. У нас будут дальнейшие планы по решению проблем молодежи и семей в тюркском мире. Отличие ОТГ от других организаций в том, что в этой организации реализуются совместные программы и проекты. Таким образом обслуживается тюркский мир. У нас есть совместные проекты во многих областях».

Напомнив, что ОТГ реализует программы в сфере инноваций для молодежи, заместитель генсека заявил: «Сейчас самое время реализовывать проекты, связанные с решением проблем женщин. В тюркском мире проживает около 170 млн человек, 40 процентов из которых - молодые люди. Сегодня многие семьи сталкиваются с угрозами. В этой связи важно защищать наши семейные ценности, которые идут из духовного прошлого. Мы продолжим реализовывать совместные стратегии по гармонизации семейной политики в Организации тюркских государств».

Мероприятие продолжилось широкими дискуссиями вокруг данной темы.