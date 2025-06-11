В мае уменьшилось количество обращений в налоговые органы Азербайджана
Фото: Государственная налоговая служба Азербайджанской Республики
Налоговая служба активно отвечает на обращения граждан и принимает меры по каждому из них.
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