Мария Захарова поставила армянского журналиста на место

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем брифинге главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой произошла очередная перепалка с армянским журналистом.

Как сообщает в среду Trend, поводом стал провокационный вопрос, касающийся сноса незаконно установленных армянских памятников в Карабахе.

«Я хотела задать вам вопрос: вас другие памятники, которые сносятся в других странах, интересуют? Ни разу не слышала и не видела никаких материалов на этот счёт. И никогда не видела такого массового содействия в нашем отстаивании памяти, в том числе и советских солдат, чьи фамилии и имена явно говорят об их армянском происхождении. Мы всегда делаем всё для того, чтобы отстаивать их память, возлагать цветы, содержать могилы, делать всё, чтобы защищать их от осквернения или восстанавливать их. Почему в этом смысле вас никогда не побуждает задать вопросы, причём не только нам, но, может быть, и в своей стране? Каковы совместные усилия на этот счёт? Вот сейчас посмотрите, что творилось», - сказала она.

Захарова сказала, что очевидно почему, и в каком контексте поднимается эта тема.

«Я вас очень прошу, не надо это делать. Эта тема находится вне вашего информационного пространства и ведения. Это на грани кощунства», - добавила она.