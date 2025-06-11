Захарова прокомментировала возможность вывода российской военной базы с территории Армении

БАКУ /Trend/ - Сигналов от официального Еревана о возможном выводе российской военной базы с территории Армении не поступало.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, официальные лица республики подтверждают, в том числе публично, что подобные вопросы на повестке дня не стоят.

"В Ереване понимают, что российское военное присутствие является важным элементом архитектуры безопасности как в Армении, так и на всем Южном Кавказе. Размещение базы и ее деятельность регламентируются соответствующими двусторонними документами между Арменией и Россией", - добавила представитель МИД России.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!