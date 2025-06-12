Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Филиппин

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Филиппин Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Филиппины, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания",- говорится в письме.