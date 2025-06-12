Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Филиппин

Политика Материалы 12 июня 2025 11:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Филиппин
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Филиппин Фердинанду Ромуальдесу Маркосу по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Филиппины, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания",- говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости