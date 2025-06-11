В Индонезии обсудили расширение сотрудничества со структурами оборонпрома Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июня в Джакарте начала работу выставка Indo Defense 2024, проведение которой было перенесено на текущий год.

Как сообщили Trend в миноборонпроме Азербайджана, в мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

Было отмечено, что данная выставка является одним из крупнейших мероприятий в сфере оборонной промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и проходит параллельно с выставками Indo Aerospace, Indo Marine и Indo Security.

В.Мустафаев, присутствовавший на церемонии открытия мероприятия, затем посетил стенды различных компаний.

В рамках выставки министр встретился с председателем комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турции Халюком Гергюном, заместителем министра национальной обороны Шуаем Алпаем, а также руководителями турецких компаний HAVELSAN, Turkish Aerospace, Roketsan, китайских CPMIEC, NORINCO и EDGE Group из Объединенных Арабских Эмиратов.

На встречах были обсуждены перспективы расширения сотрудничества со структурами оборонной промышленности Азербайджана, развития связей в военно-технической сфере, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Следует отметить, что это международное мероприятие, организованное на выставочной площадке Jakarta International Expo, демонстрирует широкий спектр технологических инноваций для сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, в областях киберзащиты, беспилотных систем и технологий безопасности. Выставка завершится 14 июня.

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