Поддержаны 54 инициативы, связанные с реализацией "Концепции возвращения" в Западный Азербайджан - Айгюн Алиева

БАКУ /Trend/ - Поддержаны 54 инициативы, связанные с соответствующими положениями "Концепции возвращения" в Западный Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева в ходе брифинга, посвященного общественному отчету по проектам НПО, реализуемым в рамках темы "Возвращение в Западный Азербайджан".

Айгюн Алиева отметила, что вот уже три года тема "Возвращение в Западный Азербайджан" является одним из приоритетных направлений грантовых конкурсов Агентства.

"За этот период была оказана поддержка 54 инициативам, выдвинутым 50 неправительственными организациями, в соответствии с положениями "Концепции возвращения" - документа, направленного на обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

За отчетный период НПО Азербайджана подняли вопросы на международных площадках - на различных заседаниях ООН, ОБСЕ, в зарубежных странах, инциировали общественные дискуссии, добились организации сопутствующих мероприятий",- подчеркнула она.

По ее словам, в целом эти меры затронули такие страны, как США, Бельгия, Испания, Румыния, Польша, Турция, Узбекистан, Казахстан.

"Активность неправительственных организаций по направлению "Возвращение в Западный Азербайджан" никогда не достигала таких масштабов; азербайджанские институты гражданского общества справедливо рассматривают эту тему как новую национальную цель после освобождения Карабаха и Восточного Зангезура и мобилизуют свои возможности для воплощения этого всеобщего стремления в реальность",- добавила она.

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