Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За первые 2 месяца текущего иранского года (21 марта - 21 мая 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан сократился на 21,7% в стоимостном выражении и на 4,8% в весовом выражении по сравнению с тем же месяцем предыдущего иранского года (20 марта - 20 мая 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан за первые 2 месяца составил 137 тыс. тонн на сумму 85,9 млн долларов США.

Статистика показывает, что за тот же период прошлого года Иран экспортировал в Азербайджан 144 тыс. тонн ненефтяной продукции на сумму около 110 млн долларов США.

Иран экспортировал в Азербайджан в сельскохозяйственную и пищевую продукцию, промышленную, нефтехимическую и химическую продукцию.

Согласно статистике, товарооборот Ирана с Азербайджаном за первые 2 месяца составил около 138 тыс. тонн на сумму 87,6 млн долларов США. Товарооборот снизился на 21,7% в стоимостном выражении и на 5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно отчету Таможенной администрации Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые два месяца текущего иранского года составил 24,6 млн тонн на сумму 8,24 млрд долларов США. Ненефтяной экспорт Ирана снизился на 0,11% в стоимостном выражении и вырос на 4,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 года).