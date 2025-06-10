Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Португалии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе по случаю национального праздника Португальской Республики, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Португальской Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Португалией в русле дружбы, продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия",- говорится в письме.