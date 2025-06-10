МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан опечален трагической стрельбой в средней школе в австрийском городе Грац, которая унесла жизни невинных учеников и учителей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Австрии. Желаем скорейшего и полного выздоровления пострадавшим",- отмечается в публикации ведомства.

Напомним, что в Австрии в результате стрельбы в школе погибли 11 человек, около 30 получили ранения. Сообщается, что состояние как минимум 4 из них крайне тяжелое.

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