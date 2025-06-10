В Баку прошел чарующий вечер "Аромат голосов" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся поистине чарующий вечер - музыкальное представление под поэтичным названием Parfum des voix (Аромат голосов), сообщает Trend Life. Этот изысканный концерт стал настоящим праздником для ценителей вокального искусства, объединив в себе тонкую музыкальность, виртуозное мастерство и редкую эмоциональную глубину.

На сцене блистали признанные мастера - заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано) и Ильхам Назаров (контратенор), чьи проникновенные голоса, будто сотканные из бархата и света, завораживали публику с первых нот. Выступление сопровождал лауреат международных конкурсов, талантливый пианист Даниил Кириллов, тонко передававший нюансы настроения каждого произведения.

Музыкальная программа охватила жемчужины мировой вокальной классики. Звучали произведения Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Жюля Массне, Габриэля Форе и Эрнеста Шоссона.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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