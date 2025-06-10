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Али Асадов встретился с Президентом Узбекистана

Политика Материалы 10 июня 2025 18:41 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с Президентом Узбекистана
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Республике Узбекистан, встретился сегодня с Президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Али Асадов передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева главе Узбекистана. Шавкат Мирзиёев выразил благодарность за приветствия, а также попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, подчеркнуто значение достижения ими союзнического уровня. Были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес.

А.Асадов поздравил Президента Шавката Мирзиёева с выходом сборной Узбекистана впервые в истории на чемпионат мира по футболу.

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