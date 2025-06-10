Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Число китайских туристов в Азербайджане стремительно растет - Лу Мэй

Политика Материалы 10 июня 2025 10:49 (UTC +04:00)
Число китайских туристов в Азербайджане стремительно растет - Лу Мэй

Читайте Trend в

Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она подчеркнула, что гуманитарные связи между двумя странами стремительно укрепляются, особенно в сферах туризма, образования, культуры и медиа.

"С января по апрель этого года число китайских туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года", – отметила Л.Мэй.

Лента

Лента новостей

Читать все новости