В Азербайджане будет применяться фиксированный ежемесячный тариф на электроэнергию

БАКУ /Trend/ - В электроэнергетическом секторе будет применяться фиксированный тариф в рамках тарифного регулирования.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Было отмечено, что в целом существует практика применения фиксированного тарифа при регулировании тарифов и цен на электроэнергию.

Основная суть фиксированного тарифа заключается в том, что потребители, подключенные к сети, ежемесячно платят определенную сумму в виде фиксированной стоимости. Фиксированный тариф применяется независимо от категории потребителя, не связан с объемом потребления и используется для покрытия определенных затрат оператора распределительной системы.

Законопроект определяет фиксированный тариф как ежемесячный элемент, применяемый к каждому потребителю в целях покрытия части постоянных затрат, определяемых регулятором, независимо от уровня потребления электроэнергии.

В законопроекте также регламентированы права и обязанности поставщика и потребителя электроэнергии в связи с применением фиксированного тарифа, а также вопросы, вытекающие из применения фиксированного тарифа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!