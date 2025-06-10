Азербайджан вошел в число первых стран, присоединившихся к "Группе друзей" по ИИ, созданной по инициативе Китая

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к "Группе друзей" по искусственному интеллекту, созданной по инициативе Китая.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она подчеркнула, что Китай придает большое значение глобальному управлению в сфере искусственного интеллекта и выступает за то, чтобы ИИ служил на благо всего человечества, а не становился привилегией только богатых стран.

"Азербайджан активно поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, предложенную Китаем, и стал одной из первых стран, присоединившихся к "Группе друзей" по международному сотрудничеству в области искусственного интеллекта", – сказала дипломат.